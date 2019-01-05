Скачать
Суббота, 05.01.2019
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Геращенко: Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС

Геращенко: Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС
16:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ирина Геращенко подчеркнула важность получения Томоса именно сейчас.

Украина воспользовалась своим историческим шансом, несмотря на заявления оппозиции и "указания" из Москвы, и получила Томос.

Этом подчеркнула первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Нам кричали из Москвы и шипели в Киеве, что Томос не дадут. И еще имели наглость просить «повременить с Томосом», лишь бы не Порошенко его получил. В своей злобе не понимая, что если упустим этот исторический шанс, то на столетие утратим возможность создания Поместной Церкви. Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС. Верю в это", - заявила Геращенко.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Она также раскритиковала оппозицию за неверие в реформы в стране.

"Все эти 5 лет оппозиция говорила нам: пока идет война, Соглашение с ЕС не подпишут. Соглашение есть и работает, евроинтеграция стала частью внутренней политики и помогает реформировать, менять страну. Оппозиция кричала, что никто не даст нам безвиз. Безвиз есть. И теперь не только депутаты с диппаспортами, которые блокировали предоставление безвиза, могут ездить по миру без долгих и унизительных очередей в консульских отделах, а все украинцы. Оппозиция кричала, что нам не дадут оружие, бегала по кабинетам Вашингтона, прогуливаясь ВР, и просила не давать нам оружие . "Джевелины" есть. Будет и другое оружие, столь необходимое армии", - подчеркнула Геращенко.

Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ

Она заметила, что "можно быть в оппозиции к власти, но нельзя - к стране".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Ирина Геращенко, ТКГ, Томос, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
05 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь