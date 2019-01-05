Геращенко: Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС

Новости Украины: Ирина Геращенко подчеркнула важность получения Томоса именно сейчас.

Украина воспользовалась своим историческим шансом, несмотря на заявления оппозиции и "указания" из Москвы, и получила Томос.

Этом подчеркнула первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Нам кричали из Москвы и шипели в Киеве, что Томос не дадут. И еще имели наглость просить «повременить с Томосом», лишь бы не Порошенко его получил. В своей злобе не понимая, что если упустим этот исторический шанс, то на столетие утратим возможность создания Поместной Церкви. Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС. Верю в это", - заявила Геращенко.

Она также раскритиковала оппозицию за неверие в реформы в стране.

"Все эти 5 лет оппозиция говорила нам: пока идет война, Соглашение с ЕС не подпишут. Соглашение есть и работает, евроинтеграция стала частью внутренней политики и помогает реформировать, менять страну. Оппозиция кричала, что никто не даст нам безвиз. Безвиз есть. И теперь не только депутаты с диппаспортами, которые блокировали предоставление безвиза, могут ездить по миру без долгих и унизительных очередей в консульских отделах, а все украинцы. Оппозиция кричала, что нам не дадут оружие, бегала по кабинетам Вашингтона, прогуливаясь ВР, и просила не давать нам оружие . "Джевелины" есть. Будет и другое оружие, столь необходимое армии", - подчеркнула Геращенко.

Она заметила, что "можно быть в оппозиции к власти, но нельзя - к стране".