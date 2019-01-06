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Омелян сообщил, когда дело в отношении него будет передано в суд

Омелян сообщил, когда дело в отношении него будет передано в суд
15:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что адвокаты сейчас изучают материалы дела, потом оно будет передано в суд.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что вскоре адвокаты завершат знакомиться с материалами дела относительно его возможного незаконного обогащения и оно будет передано в суд. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

"Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 года", - сказал Омелян.

Он также отметил, что попросил адвокатов не затягивать процесс.

"Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек", - уточнил министр.

Как сообщалось, суд отказался установить защитникам Омеляна срок для ознакомления с делом. Напомним, САП и НАБУ завершило следствие в отношении министра инфраструктуры Украины, Владимир Омелян подтвердил завершение следствия по его производстве. 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании 2015 и 2016 годы. В свое время Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе. 14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну мера пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта. 19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.

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Все по теме:

Суд, Адвокаты, Владимир Омелян, Материалы дела, Незаконное обогащение, Проверка декларации.
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