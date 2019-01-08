В Украине обновили количество участников боевых действий среди АТОвцев

Новости Украины: Статус УБД получили 355 тыс. участников АТО, а 195 человек лишены этого статуса.

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 01.01.2019 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 354 977 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченных к АТО, 354 тыс. 797 человек.

В частности, в составе Минобороны – 241 тыс. 295 человек, Министерства внутренних дел – 32 тыс. 481 человек, Национальной гвардии – 34 тыс. 305 человек, СБУ – 10 тыс. 979 человек. В Службе внешней разведки – 42 человека, Госпогранслужбе – 19 тыс. 868 человек, в Госспецслужбе транспорта – 2 тыс. 397 человек, Управлении госохраны – 472 человека, Госслужбе спецсвязи и защиты информации – 839 человек, в ГСЧС – 5 тыс. 164 человека, Генпрокуратуре – 325 человек, Нацполиции – 5 тыс. 745 человек и Государственной фискальной службе – 885 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишены 195 человек.