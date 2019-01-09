Порошенко сменил руководителей двух РГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности председателя Сокальской РГА Львовской области и назначил нового руководителя Ренийского РГА Одесской области.
Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.
Так, распоряжением №2/2019-рп уволен Роман Токай с должности председателя Сокальской районной государственной администрации Львовской области согласно поданному им заявлению.
Другим документом, №3/2019-рп, Валентин Котляренко назначен председателем Ренийского районной государственной администрации Одесской области с испытательным сроком три месяца.