ГПУ вернула САП представление на нардепа Дубневича

Новости Украины: В Генпрокуратуре Украины считают, что предоставление на снятие депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича нужно доработать.

В Генпрокуратуре считают, что представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича требует доработки. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Анализ подготовленного прокурорами САП представления относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича (уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.5 ст.191 УК Украины) показал, что оно в полной мере соответствует требованиям регламента ВР Украины, в нем есть утверждения относительно организации Я.Дубневичем преступной схемы завладения средствами, которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты", - говорится в заметке.

Как отмечает Сарган, представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием заключения, а не ставить их под сомнение. По ее словам, это сделает невозможным использование стороной защиты ссылок на то, что такие заключения являются предвзятыми или вообще предположениями.

Поэтому в Генпрокуратуре предлагают САП доработать текст представления с целью устранения ряда недостатков, подкрепления его соответствующими доказательствами и исправления утверждений, которые не соответствуют законодательству. "После устранения таких недостатков представление будет подписано генпрокурором и направлено в Верховную Раду", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось, в последний рабочий день 2018 года в Генпрокуратуру поступило представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро в 2016 году начало расследование дела о незаконном завладении газом компаниями народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей.

По данным следствия, подконтрольные Дубневичам предприятия, владеющие Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, на протяжении 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз України" природного газа для производства тепловой энергии населению по льготной цене. На самом деле более 300 млн м³ газа использовали не по целевому назначению, а для промышленных нужд, чем нанесли ущерб на сумму более 1,4 млрд грн. В августе обе ТЭЦ перешли в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.