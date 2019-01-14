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Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
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Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ

Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
18:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Министерство иностранных дел передало в Международный суд ООН письменное заявление о том, что суд имеет юрисдикцию рассматривать исковые заявления Украины к РФ.

Министерство иностранных дел передало в Международный суд ООН письменное заявление, убедительно демонстрирующее, что суд имеет юрисдикцию рассматривать все исковые заявления нашей страны к Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

"14 января 2019 года Украина передала свои письменные замечания и позицию в Международный Суд ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в своем иске Украина требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В июне 2018 года Украина подала Меморандум в поддержку своих требований, которые сопровождаются широким перечнем задокументированных доказательств серьезных нарушений Россией вышеупомянутых конвенций. Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в Международный суд ООН в сентябре 2018 года.

"Письменное заявление Украины, переданное сегодня в МС ООН, убедительно демонстрирует, что МС ООН обладает юрисдикцией рассматривать все исковые требования Украины", - акцентировали в МИД.

Как отмечается в заявлении, во-первых, Украина заявляет, что придерживалась всех необходимых требований досудебного урегулирования спора, что предоставляет МС ООН юрисдикцию рассматривать спор с Российской Федерацией относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Во-вторых, Украина доказывает, что большинство возражений Российской Федерации неприемлемы на предыдущем этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу.

В-третьих, Украина указывает, что вопросы относительно толкования конвенций должны решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

Следующим процедурным шагом в этом деле будет назначение устных слушаний возражений Российской Федерации по поводу юрисдикции, после которых МС ООН примет решение по поводу наличия юрисдикции, сообщили в МИД.

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Украина инициировала свой иск против Российской Федерации в январе 2017 года. В апреле 2017 года МС ООН принял решение о применении временных мер, приказывая России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке и не обострять спор.

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Украина, РФ, Рассмотрение, Суд ООН, Юрисдикция, Исковые заявления.
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