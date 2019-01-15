Россия отказалась передать в военный суд дела пленных моряков

Новости Украины: Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам.

Лефортовский суд Москвы отказался по просьбе защиты украинских моряков, задержанных после инцидента в районе Керченского пролива, передать рассмотрение ходатайств о продлении им ареста в военный суд.

"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.

По его словам, защита настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Лефортовский суд Москвы во вторник рассматривает ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

Следствие ходатайствует о продлении ареста всем украинцам до 26 апреля.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста моряков в закрытом режиме.