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Вице-президент академии наук Украины: РФ готовит "русский мир" для Беларуси

Вице-президент академии наук Украины: РФ готовит &quot;русский мир&quot; для Беларуси
22:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Владимир Горбулин прогнозирует поход "русского мира" на Беларусь, о чем свидетельствуют события 2017-2018 годов.

Россия относительно Беларуси сейчас поступает так же, как и с Украиной: давит экономически, создает рабочие группы по интеграции, что является свидетельством того, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь.

Об этом написал первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин в своей статье, опубликованной в "Зеркале недели. Украина."

«События всего 2018 (и даже частично 2017 года) свидетельствуют, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь. Как и в случае с Украиной, ситуация началась с экономического давления и принуждения к "дружбе крепнуть" с последующим созданием разных рабочих групп для "обсуждения разных аспектов интеграции и спорных вопросов". Пока Лукашенко пытается уклониться от тесных объятий Путина (в частности, активно привлекая китайских инвесторов в дела республики, создавая альтернативный инвестиционный канал)», - отметил Горбулин.

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Он убежден, что планы РФ по Беларуси уже определены окончательно.

«Стратегический вектор России в этом вопросе, похоже, определен, к делу подключили главного предсказателя российских силовых операций - информационно-пропагандистские группы, что готовят почву для возможного сценария поглощения. Рискну предположить, что активное развитие ситуации мы увидим в 2019-2020 гг», - считает Горбулин.

По его мнению, Лукашенко не уверен в силовых структурах Беларуси.

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«Похоже, Лукашенко не вполне уверен в собственных силовых структурах (КГБ, армии), в связи с чем периодически проводит там кадровые ротации. Не исключено, что эти действия нарушают (или уже нарушили) соответствующие российские заготовки, и пришлось задействовать новые схемы. Устоит Беларусь перед усилившимся давлением России? Я бы назвал слово "сомнительно" наиболее подходящим ответом», - считает Горбулин.

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Россия, Беларусь, РФ, Владимир Горбулин.
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