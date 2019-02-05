Мингарелли: ЕС является крупнейшим торговым партнером для Украины

Новости Украины: Украина на сегодня является одной из главных стран-партнеров для ЕС.

Украина является европейской страной с огромным экономическим и социальным потенциалом, поэтому сможет однажды подать заявку на вступление в ЕС, и к такому выбору украинского народа необходимо отнестись с уважением.

Об этом представитель ЕС по Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью для программы «Планета бизнеса» и канале Euronews.

«Договор ЕС очень четкий. Любая европейская страна (а Украина является европейской страной), которая выполнила целый ряд критериев относительно верховенства прав и свобод, может стать членом ЕС. Нет сомнения, что Украина является европейской страной, и она однажды может подать заявку на членство в ЕС», - подчеркнул европейский дипломат.

По его словам, нет ничего удивительного в том факте, что Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Европейского Союза, ведь для самого ЕС важно иметь рядом с собой стабильного и зажиточного соседа.

«Наш интерес и наш долг - обеспечить, чтобы условия жизни украинского народа улучшились в течение следующих лет, и их выбор относительно того, в каком обществе они хотели бы жить, будет уважаться», - добавил Мингарелли.

Он напомнил, что краеугольный камень двусторонних отношений между ЕС и Украиной - это соглашение об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Упомянутое соглашение призвано обеспечить постепенную интеграцию украинской экономики в общий рынок Евросоюза.

По словам Мингарелли, это означает, что путем гармонизации законодательства уже в недалеком будущем будут устранены все нетарифные барьеры для торговли между ЕС и Украиной. Уже сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером для Украины, на его долю приходится более 40% украинского экспорта. С последующей имплементацией этого соглашения инвестиционные и торговые отношения между ЕС и Украиной будут углубляться.

«Украина имеет огромный потенциал для инвесторов, потому что эта страна имеет очень образованную рабочую силу. Они имеют исключительные промышленные традиции. Это страна, которая производит авиационные двигатели, спутники, ракеты. Это страна, которая имеет лучшие сельскохозяйственные земли на нашем континенте. Это страна с фантастическим туристическим потенциалом. Поэтому это исключительный потенциал. У страны много активов. Мы должны помочь народу Украины лучше использовать эти активы на его собственную пользу», - подчеркнул представитель ЕС в Украине.