Полозов считает, что здоровье у украинских пленных моряков в РФ может ухудшиться

Новости Украины: Российский адвокат Николай Полозов прогнозирует, что состояние военнопленных украинских моряков в СИЗО будет только ухудшаться, у некоторых уже есть проблемы.

Российский адвокат Николай Полозов в эфире одного из ток-шоу заявил, что у многих украинских военнопленных моряков после пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем. В частности, у нескольких проблемы с зубами, у одного боль в локтях.

Полозов отметил, что в СИЗО человек не может приобрести здоровье, а может только терять. В связи с этим, он прогнозирует, что у многих украинских пленных моряков ситуация со здоровьем будет только ухудшаться. Но, российский адвокат отметил, что эти вопросы пытаются решить.

Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Напомним, у украинского военнопленного моряка Василия Сороки медики московского СИЗО "Лефортово" обнаружили повреждение еще одной мышцы руки. При задержании в Керченском проливе он был ранен в руку, получал лечение в СИЗО "Матросская тишина". Но боли в руке и отек не проходили, кисти не восстанавливались. В последствии, во время осмотра в СИЗО "Лефортово" медики и обнаружили повреждение мышцы. Для снятия отека ему врач прописал уколы и обезболивающее. После этого, состояние здоровья украинского моряка стабилизировалось.

Также, у еще одного военнопленного моряка, 19-летнего Андрея Эйдера в эпикризе указано, что он болен вирусом гепатитов В и С. Его адвокат заявила, что проставлена дата до захвата в плен украинских моряков, когда анализы у них в российском СИЗО никак не могли взять. Кроме того, ранее российским следствием представлялись справки, в которых ничего не говорилось о заражении гепатитом. Данная информация появилась лишь при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово".