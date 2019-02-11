Убийство Гандзюк: Замглавы Херсонской ОГА отстранили от должности

Новости Украины: Евгений Рищук временно отстранен с поста замглавы Херсонской ОГА на время расследования убийства Гандзюк.

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев сообщил, что удовлетворил заявление своего заместителя Евгения Рищука о временном отстранении от должности на время расследования дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Согласовал Евгению Рищуку его заявление о временном отстранении на время расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк! Уверен, Евгению Николаевичу нечего скрывать и он настроен на максимальное содействие и открытость во время следствия!", - написал А.Гордеев на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

При этом народный депутат (фракция "БПП") Мустафа Найем на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что Е.Рищук подал в отставку с должности замглавы ОГА.

"Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру вручили подозрение по делу Екатерины Гандзюк. Также в отставку подал заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук. Ранее активисты и друзья Екатерины Гандзюк называли обоих чиновников в числе подозреваемых в заказном убийстве", - написал нардеп.

Как сообщалось, 28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного советов и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук. "Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.