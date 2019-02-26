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В ЕС требуют от украинской власти объяснений населению сути реформ

В ЕС требуют от украинской власти объяснений населению сути реформ
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол ЕС Хьюг Мингарелли призвал украинскую власть объяснить обществу, почему не происходит быстрого улучшения условий жизни от реформ.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинскую власть объяснить обществу причину отсутствия быстрого улучшения условий жизни от проводимых реформ.

Как передает корреспондент, об этом Мингарелли сказал на конференции ”5 лет после Майдана: Изменяя коммуникации и коммуницируя изменения в Украине”.

Посол ЕС отметил важность коммуникации власти с обществом относительно лучшего объяснения влияния реализуемых реформ на будущее Украины, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС на повседневную жизнь граждан.

”Украинская власть была слабой, поэтому сегодня большинство украинских людей не уверены, что страна за последние пять лет изменилась”, - подчеркнул Мингарелли.

”В недостаточной степени, недостаточно быстро, мы все согласны, но все же страна изменилась. Усилия по реальной модернизации проводятся, но для большей части украинского общества, особенно в регионах, это остается тайной”, - добавил он.

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В этой связи посол ЕС обратился к украинским чиновникам.

”Нет сомнений, что вы в вашем правительстве должны активизировать усилия, чтобы лучше объяснить смысл процесса реформ, причину, почему влияние на повседневную жизнь обычных граждан не такое значительное, как можно было ожидать, и причину, почему необходимо увеличить эти усилия в реформах”, - отметил Мингарелли.

В то же время он заявил, что ЕС, со своей стороны, должен объяснить, какое влияние выполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, в частности, в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, будет иметь на условия жизни украинского народа.

”Мы должны лучше объяснить, что большинство людей, которые в стране все еще борются за выживание, имея очень низкие зарплаты, увидят прогресс, улучшение условий жизни, если мы активизируем усилия в процессе реформ и если мы более быстро воплотим наши соглашения”, - заявил посол ЕС.

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Украина, ЕС, Реформы, Хьюг Мингарелли.
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