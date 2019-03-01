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Садовый рассказал о встрече с Зеленским

Садовый рассказал о встрече с Зеленским
22:59 Пт, 1 Март 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Садовый рассказал, как проходила его встреча с Зеленским.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был "достаточно мировоззренческий разговор" с Зеленским.

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"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.

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Андрей Садовый, Встреча, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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