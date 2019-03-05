Скачать
Вторник, 05.03.2019
В Украине установят граничный уровень тарифов на тепло
В Украине установят граничный уровень тарифов на тепло
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
Владимир Кличко вошел в топ-5 лучших боксеров десятилетия
Владимир Кличко вошел в топ-5 лучших боксеров десятилетия
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в ОПК

Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в ОПК
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины: Секретарь СНБО обсудил с послом Турции возможности создания и развития совместных проектов в ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обсудил с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере ситуацию в Причерноморском бассейне в результате агрессии России и углубление военно-технического двустороннего сотрудничества.

СМИ обвинили главу "Укроборонпрома" и Гладковского в "откатах"

"Оккупация Крыма изменила паритет сил в Причерноморском бассейне", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО во вторник.

Он подчеркнул, что российская агрессивная политика в регионе продолжается, о чем свидетельствуют попытки РФ блокировать украинские порты в Азовском море и увлечения украинских кораблей в Керченском проливе.

Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене

Собеседники также уделили внимание вопросу углубления военно-технического двустороннего сотрудничества. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что у наших государств много перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, и в вопросах, которые имеют стратегическое значение для обороны обеих стран.

В свою очередь, Я.А.Гюльдере подчеркнул, что Турция не признает незаконной оккупации Крыма, и обеспокоена ситуацией, сложившейся в Черном море.

По словам посла, Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) не только в контексте торговых отношений.

"Мы видим мощный потенциал в создании и развитии совместных проектов и предприятий", - заявил он.

НАБУ открыло еще одно дело после 3-й части расследования Bihus.Info

"Мы считаем, что сильная самодостаточная Украина может быть лучшим партнером для Турции на северном побережье Черного моря, и готовы вас поддерживать на этом пути", - подчеркнул турецкий посол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Турция, Крым, Александр Турчинов, СНБО, ОПК, Ягмур Гюльдере.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам
03 Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
04 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
05 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве неизвестный в полицейской форме застрелил водителя Mercedes
В Киеве неизвестный застрелил водителя Mercedes
Названа самая богатая женщина планеты
Названа самая богатая женщина планеты
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 марта 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 марта 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь