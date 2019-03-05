Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в ОПК

Новости Украины: Секретарь СНБО обсудил с послом Турции возможности создания и развития совместных проектов в ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обсудил с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере ситуацию в Причерноморском бассейне в результате агрессии России и углубление военно-технического двустороннего сотрудничества.

"Оккупация Крыма изменила паритет сил в Причерноморском бассейне", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО во вторник.

Он подчеркнул, что российская агрессивная политика в регионе продолжается, о чем свидетельствуют попытки РФ блокировать украинские порты в Азовском море и увлечения украинских кораблей в Керченском проливе.

Собеседники также уделили внимание вопросу углубления военно-технического двустороннего сотрудничества. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что у наших государств много перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, и в вопросах, которые имеют стратегическое значение для обороны обеих стран.

В свою очередь, Я.А.Гюльдере подчеркнул, что Турция не признает незаконной оккупации Крыма, и обеспокоена ситуацией, сложившейся в Черном море.

По словам посла, Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) не только в контексте торговых отношений.

"Мы видим мощный потенциал в создании и развитии совместных проектов и предприятий", - заявил он.

"Мы считаем, что сильная самодостаточная Украина может быть лучшим партнером для Турции на северном побережье Черного моря, и готовы вас поддерживать на этом пути", - подчеркнул турецкий посол.