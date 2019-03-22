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Порошенко назначил нового посла в Кувейте

Порошенко назначил нового посла в Кувейте
07:31 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Петр Порошенко, ранее уволивший посла Украины в Кувейте, назначенного Януковичем, назначил новым послом Александра Балануцу.

Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Кувейте Александра Балануцу.

Об этом говорится в указе Президента №84 от 21 марта.

"Назначить Балануцу Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт", - сказано в нем.

Александр Балануца в 2002 году окончил факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко. В 2009 году получил степень магистра международного права, закончив с отличием Украинский государственный университет финансов и международной торговли. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Деньги, финансы и кредит" в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко.

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С 2003 по 2006 год работал в Министерстве финансов и Государственном комитете финансового мониторинга Украины. С 2007 по 2012 - старшим преподавателем, доцентом кафедры банковского дела и финансового мониторинга факультета финансов и банковского дела Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

С января 2016 был консулом-руководителем Консульства Украины в городе Дубай, ОАЭ.

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Кувейт, Посол, Петр Порошенко, Александр Балануц.
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