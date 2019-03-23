Порошенко хочет "защитить" децентрализацию путем внесения изменений в Конституцию

Новости Украины: Порошенко хочет закрепить децентрализацию в Конституции.

Децентрализация должна быть защищена путем внесения конституционных изменений, потому, что ее поддерживают люди, народные депутаты и лидеры громад.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национального развития Черновицкой области, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы начинали реформу децентрализации, главное, что мне говорили:" Господин Президент, не тяните нас в эту децентрализацию. Вы должны гарантировать, что процесс децентрализации должен быть добровольным. Ни на кого не давите ". Я твердо пообещал это. Сейчас добровольность закончена - потому что есть воля Президента, поддержка людей, народа, народных депутатов, лидеров громад", - сказал Порошенко.

По его словам, если бы лидеры громад отказывались от курса децентрализации, люди бы пострадали.

"Поэтому мы будем проводить конституционные изменения и защищать децентрализацию. Выборы местных громад 2020 - это ответ на то, что сделано и что изменилось. Мы это делаем для людей", - подчеркнул Порошенко.