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Порошенко хочет "защитить" децентрализацию путем внесения изменений в Конституцию

Порошенко хочет "защитить" децентрализацию путем внесения изменений в Конституцию
15:10 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко хочет закрепить децентрализацию в Конституции.

Децентрализация должна быть защищена путем внесения конституционных изменений, потому, что ее поддерживают люди, народные депутаты и лидеры громад.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национального развития Черновицкой области, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы начинали реформу децентрализации, главное, что мне говорили:" Господин Президент, не тяните нас в эту децентрализацию. Вы должны гарантировать, что процесс децентрализации должен быть добровольным. Ни на кого не давите ". Я твердо пообещал это. Сейчас добровольность закончена - потому что есть воля Президента, поддержка людей, народа, народных депутатов, лидеров громад", - сказал Порошенко.

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По его словам, если бы лидеры громад отказывались от курса децентрализации, люди бы пострадали.

"Поэтому мы будем проводить конституционные изменения и защищать децентрализацию. Выборы местных громад 2020 - это ответ на то, что сделано и что изменилось. Мы это делаем для людей", - подчеркнул Порошенко.

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Конституция, Реформы, Петр Порошенко, Децентрализация.
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