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Сенатор США посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы

Сенатор США посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сенатор США Марша Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке украинских войск.

Член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн в субботу, 23 марта, посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке, где обсудила подготовку и поддержку Соединенными Штатами украинских войск, докладывает посольство США в Украине.

"Сенатор Блэкберн посетила сегодня штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке и пообщалась по подготовке и поддержки Соединенными Штатами украинских войск", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу.

Также сообщается, что сенатор встретилась с солдатами Национальной гвардии из ее родного штата Теннесси, которые укрепляют партнерство между Украиной и США.

Как сообщалось, 23 марта сенатор М.Блэкберн прибыла с визитом в Украину.

"Мы рады приветствовать сенатора Марша Блэкберн из комитета Сената США по вооруженным силам, прибывшую сегодня в Украину, чтобы провести встречи по военному партнерству между Украиной и США", - говорится в сообщении американского посольства.

Напомним, военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сухопутных войск ВС Украины на совместном брифинге с представителями эстонского военного командования договорились о проведении совместных учений. Военную часть в Мариуполе посетили представители командования 2 пехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Эстонской республики. Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ознакомило эстонских коллег с ситуацией на востоке Украины, с расположением бригады, вооружением и техникой.

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Все по теме:

Штаб-квартира, Бригада, Посещение, Сенатор США, Марша Блэкберн, Объединенная многонациональная группа, Подготовка украинских войск.
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