Кулеба рассказал об очередной попытке РФ вернуться в ПАСЕ

Новости Украины: Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия готовит четвертую попытку возобновить членство в ПАСЕ.

Россия готовит уже четвертую попытку восстановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отобранное за агрессию против Украины. Для этого Кремль толкает Совет Европы на "самоуничижение" и "самоуничтожение". Такое заявление сделал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает «Обозреватель».

По его словам, предыдущие три попытки России удавалось остановить благодаря усилиям Украины и ее партнеров.

"Позиция Украины проста – мы не против того, чтобы Россия была в ПАСЕ, но вернуться она может после того, как устранит причины своего исключения. А причины заключались в том, что Россия совершила агрессию против Украины. Россия должна осуществить серьезные шаги для деэскалации конфликта и исправления ситуации, которую она создала", – подчеркнул украинский дипломат.

Россия, по его словам, хочет наоборот – "чтобы ПАСЕ признала свою ответственность за то, что в 2014 году именно ПАСЕ, а не Россия сделала ошибку, нарушила европейские правила, применив санкции против РФ". "Классический русский трюк – перевернуть проблему вверх ногами и требовать ее решения", – отметил он.

"Сейчас происходит очередная попытка создать условия для возвращения России. Мы снова противодействуем ей... Все делается для того, чтобы изменить нормы Совета Европы таким образом, чтобы по сути выполнить условия РФ. При этом Россия не планирует выполнять никаких условий Совета Европы. Это самоунижение, на которое толкает Совет Европы ряд политических сил, это самоуничтожение этой институции", – заявил Кулеба.

"Показательным будет июнь, потому что под эту сессию ПАСЕ пытаются изменить правила под Россию. Мы приложим все усилия, чтобы возвращение России в ПАСЕ на российских условиях не произошло", – отметил дипломат.

Напомним, делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая находилась в Киеве 6-7 марта для оценки предвыборного климата в Украине, обеспокоена сообщениями о создании некоторыми кандидатами систем подкупа избирателей, критикует избыток кандидатов в президенты и ангажированность олигархических СМИ. Во время визита делегация выслушала утверждение о злоупотреблениях административным ресурсом во время избирательной кампании, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.