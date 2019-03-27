Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Выборы 2019: Геращенко осудила Гриценко за сексизм в словах к Тимошенко

Выборы 2019: Геращенко осудила Гриценко за сексизм в словах к Тимошенко
11:13 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко осудила сексизм в словах кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценков в адрес Юлии Тимошенко на ее предложение.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко осудила слова кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в адрес лидера "Батькивщины" и еще одного кандидата на пост главы государства Юлии Тимошенко.

Сообщается, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко накануне заявила. что не исключает возможное объединение сил. На что лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что у нее весенний авитаминоз и гормоны.

По мнению Геращенко, такие слова недопустимы в адрес женщины,  это обычное хамство, пещерный сексизм и комплекс поручика Ржевского. Она подчеркнула, что это яркий пример того, какие моральные качества этого честного полковника.

Также, первый вице-спикер Верховной Рады удивлена молчанием женщин-политиков из штаба Гриценко, так как именно они должны были публично засудить его слова. Также,  ее удивляет молчание украинских журналистов, потому что в США и ЕС за такие слова кандидата в президенты "его бы просто разорвали СМИ".

По словам Геращенко, в Украине настоящих борчинь с сексизмом и гендерным неравенством немного, потому что другие "скрываются в своих политических норах". При этом, чиновница отметила, что самой Тимошенко не стоит удивляться высказываниям Гриценко, поскольку она тоже не осудила подобные действия своего однопартийца Сергея Власенко. 

В заключении, Геращенко отметила, что в украинской политике есть один настоящий полковник - это Сергей Кривонос, один Главнокомандующий - Порошенко, а другие - чистые Ржевские.

Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Гордону во вторник, 26 марта, кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". При этом, Тимошенко назвала Гриценко серьезным политиком и достаточно умным человеком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Ирина Геращенко, Анатолий Гриценко, Сексизм, Осуждение, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Слова в адрес, Возможное объединение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь