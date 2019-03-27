Выборы 2019: Геращенко осудила Гриценко за сексизм в словах к Тимошенко

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко осудила сексизм в словах кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценков в адрес Юлии Тимошенко на ее предложение.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко осудила слова кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в адрес лидера "Батькивщины" и еще одного кандидата на пост главы государства Юлии Тимошенко.

Сообщается, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко накануне заявила. что не исключает возможное объединение сил. На что лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что у нее весенний авитаминоз и гормоны.

По мнению Геращенко, такие слова недопустимы в адрес женщины, это обычное хамство, пещерный сексизм и комплекс поручика Ржевского. Она подчеркнула, что это яркий пример того, какие моральные качества этого честного полковника.

Также, первый вице-спикер Верховной Рады удивлена молчанием женщин-политиков из штаба Гриценко, так как именно они должны были публично засудить его слова. Также, ее удивляет молчание украинских журналистов, потому что в США и ЕС за такие слова кандидата в президенты "его бы просто разорвали СМИ".

По словам Геращенко, в Украине настоящих борчинь с сексизмом и гендерным неравенством немного, потому что другие "скрываются в своих политических норах". При этом, чиновница отметила, что самой Тимошенко не стоит удивляться высказываниям Гриценко, поскольку она тоже не осудила подобные действия своего однопартийца Сергея Власенко.

В заключении, Геращенко отметила, что в украинской политике есть один настоящий полковник - это Сергей Кривонос, один Главнокомандующий - Порошенко, а другие - чистые Ржевские.

Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Гордону во вторник, 26 марта, кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". При этом, Тимошенко назвала Гриценко серьезным политиком и достаточно умным человеком.