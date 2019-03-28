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Украина предупредила ООН о риске новых массовых репрессий в Крыму

Украина предупредила ООН о риске новых массовых репрессий в Крыму
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина разослала письма странам-членам ООН об угрозе новой волны репрессий крымских татар в Крыму.

Постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам Организации официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

"Особое беспокойство вызывает то, что поводы для нынешних обысков и задержаний уже применялись для того, чтобы сфабриковать обвинение для осуждения крымскотатарских активистов. Следовательно, не исключено, что Российская Федерация готовит новую волну уголовных преследований, чтобы запугать и заглушить голос крымскотатарского народа", - подчеркивается в обращении.

В Крыму начался "суд" над задержанными крымскими татарами

В этой связи украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощную и консолидированную" ответ на бесчинства российской оккупационной власти в временно оккупированном Крыму.

"Дополнительное политическое и экономическое давление, а также санкции против государства-агрессора должны стать важнейшим элементом этого ответа", - подчеркнули в украинском диппредставительстве.

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Крым, ООН, Крымские татары, Репрессии.
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