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Песков ответил на вопрос, признает ли РФ итоги выборов президента в Украине

Песков ответил на вопрос, признает ли РФ итоги выборов президента в Украине
12:23 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: В Кремле заявили, что решение признать ли легитимными итоги выборов президента Украины будет принято после того, как они пройдут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопрос, признает ли Россия результаты выборов в Украине.

Песков подчеркнул, что это не дело россиян, давать оценку предвыборной кампании в Украине, это дело украинцев. При этом, он добавил, что все сейчас являются свидетелями той кампании, которая происходит в Украине. 

На вопрос о том, признает ли Россия нелегитимными итоги выборов президента в Украине, Песков ответил журналистам, что отвечать не будет. Он добавил, что такое заявление будет зависеть от того, как пройдут выборы 31 марта в Украине, а пока они еще не состоялись, об этом, по его мнению, говорить рано.

Песков также напомнил, что на этих выборах российских наблюдателей не будет и выразил сожаление, что украинцы, которые находятся в России по ряду причин, не смогут отдать свой голос, так как ранее было принято решение закрыть все избирательные участки на территории России. Таким образом, по его мнению, "существуют несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране".

Напомним, в среду, 27 марта, российская фракция ЛДПР зарегистрировала в Госдуме РФ проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине. В частности, в нем указывается, что выборы в Украине прошли якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет работать с тем президентом, которого выберет украинский народ.

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Все по теме:

Заявление, Дмитрий Песков, Признание, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Итоги выборов президента Украины.
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