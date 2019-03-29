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Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс

Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины: Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями Международного республиканского института, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) и Национального демократического института, которые будут наблюдателями на президентских выборах.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, основная задача правительства во время двух избирательных кампаний - гарантировать проведение свободного, демократического избирательного процесса и обеспечить устойчивое экономическое развитие страны.

"Важно, чтобы выборы и президента, и парламента прошли прозрачно, открыто и демократично… Правительство обеспечило проведение первого этапа выборов - прежде всего по материально-техническому обеспечению. Все вопросы организационного характера решены, - сказал В.Гройсман.

Глава правительства также отметил, что существуют внешние угрозы. Так, в правительстве не исключают, что Россия может прибегнуть к эскалации на Донбассе или в Азово-Черноморском регионе, а также продолжать активное распространение фейков.

"Россия пытается вмешиваться в избирательный процесс, используя различные инструменты. Специальные службы этим занимаются", - подчеркнул В.Гройсман.

Международная наблюдательная миссия: Выборы станут тестом на демократию в Украине

Как сообщалось, 25 марта Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Всего для наблюдения за выборами зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

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Наблюдатели, ENEMO, Владимир Гройсман, Спецслужбы РФ, Выборы 2019, Вмешательства в выборы.
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