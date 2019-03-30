ЕС сделал заявление по делу арестов крымских татар

Европейский Союз решительно осудил решение судебной власти на оккупированном Крымском полуострове продлить до 15 мая арест для всех 23 крымских татар, задержанных во время полицейских рейдов российских властей 27 и 28 марта текущего года.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь ЕС Майи Косьянчич, которое обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.
"Их обвиняют в принадлежности к организации Хизб-ут-Тахрир, запрещенной в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает действия российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления", - говорится в заявлении.
Как говорится в документе, последние задержания, как и обыски частной собственности, им предшествовали, является очередным наступлением на людей, которые мирно высказываются против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Такие действия, говорится в заявлении, подтверждают выводы доклада Верховного комиссара ООН по правам человека.
В докладе, в частности, указано, что ущемление крымских татар во время рейдов российской полиции и преследование под предлогом необоснованных обвинений в терроризме и экстремизме "нарушают стандарты в соблюдении прав человека".
"Европейский Союз ждет, что Российская Федерация прекратит такую практику и будет принимать все необходимые шаги, чтобы в Крыму соблюдались права человека и фундаментальные свободы, без дискриминации на какой-либо почве", - говорится в заявлении ЕС.
Как сообщалось, 27 марта в оккупированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар, после которых были задержаны активисты "Крымской солидарности". Всего было задержано 20 человек, среди которых были и те, кто пришел поддержать активистов, у которых проводились обыски. "Суд" в Симферополе арестовал до 15 мая задержанных по подозрению в якобы причастности к организации Хизб-ут-Тахрир.