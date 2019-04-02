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Выборы 2019: Варшава готова поддержать демократический выбор украинского народа

Выборы 2019: Варшава готова поддержать демократический выбор украинского народа
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: У президента Польши говорят, что у них нет фаворита на украинских выборах.

У Варшавы нет своего фаворита в президентских выборах в Украине и она поддержит любой демократический выбор украинского народа.

На этом отметил в понедельник, 1 апреля, министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает канцелярия президента РП.

"Мы, польские политики, а особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине являются свидетельством развития демократических институтов", - заявил Щерский.

Он добавил, что Польша будет пристально следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Польский министр выразил надежду, что Украина и дальше будет идти путем реформ и изменений, которые дадут возможность Киеву сблизиться с институтами западного мира. По его словам, если демократия в Украине победит, то независимо от того, какими будут результаты выборов, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что очень важно в Польше.

Щерский выразил мнение, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

"Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электоратов и распределения поддержки", - подчеркнул министр канцелярии Польши.

Он добавил, что Польша активно следит за развитием ситуации.

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Щерский констатировал: независимо от того, кто победит в президентских выборах, если они состоятся по демократическим стандартам, то это будет успехом Украины и очередным аргументом, чтобы сблизить Украину с Западом, что Польша будет делать и в дальнейшем.

Как известно, ЦИК уже обработала более 97% протоколов в электронном виде. По их результатам, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 30.24% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 15.93%.

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Польша, Кшиштоф Щерский, Выборы 2019.
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