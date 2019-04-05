Аваков: С Порошенко мы почти не видимся

Новости Украины: Арсен Аваков: Я делаю свою работу, а Президент свою.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что почти не встречается с Петром Порошенко. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", сообщает корреспондент Укринформа.

"С Президентом у меня сейчас отношения через Администрацию Президента, мы с ним почти не видимся", - отметил глава МВД. Аваков добавил: "Я делаю свою работу – он делает свою".

Напоминаем, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в кампаниях Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Владимира Зеленского было зафиксировано минимум нарушений.