Выборы в Израиле: Порошенко поздравил Нетаньяху

Новости Украины: Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов -2019! Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", - говорится в сообщении, в официальном аккаунте П.Порошенко в Твиттере в среду вечером.

Вітаю свого друга @netanyahu з результатами #israelelections2019!

Голоси ізраїльтян на парламентських виборах - найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного Вами уряду! Очікую на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу в майбутньому pic.twitter.com/4gcYKbAjwC — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.

Глава украинского государства также подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.