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Дело Савченко-Рубана снова передали в Киевский апелляционный суд

Дело Савченко-Рубана снова передали в Киевский апелляционный суд
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lb.ua

Новости Украины: Коллегия судей Дарницкого райсуда взяла самоотвод по делу Савченко-Рубана.

Дарницкий районный суд Киева удовлетворил заявление адвоката экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и В.Рубана направлено в Киевский апелляционный суд.

"Дарницкий районный суд г.Киева удовлетворил отвод всей коллегии и теперь дело Надежды Савченко и Владимира Рубана снова едет в Киевский апелляционный суд!!!" - написал адвокат В.Рыбин на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко – Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать.

Верховный суд выбрал место слушаний дела "Савченко-Рубан"

Н.Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Госизмена, Киевский апелляционный суд, Дело Савченко-Рубана, Савченко-Рубана.
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