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В Британском парламенте пройдут дебаты по аннексии Крыма

В Британском парламенте пройдут дебаты по аннексии Крыма
11:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Дебаты "Российская аннексия Крыма" пройдут в Вестминстерском зале, их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

В британском парламенте 24 апреля состоятся дебаты относительно аннексии Крыма Россией. Об этом сообщается на сайте парламента Великобритании.

Как отмечается, дебаты "Российская аннексия Крыма" пройдут в 9:30 по местному времени в Вестминстерском зале. Их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

США и Великобритания ранее заявляли, что никогда не признают оккупацию Крыма и призывают мир не допустить легализации аннексии полуострова Россией.

Об этом представители этих двух государств заявили на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма.

Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год

Политический координатор представительства Великобритании при ООН Стивен Хикэй подчеркнул, что международное сообщество не только сохранит нынешние санкции, но и готова ввести дополнительные. Он выразил солидарность Британии с крымскотатарским народом.

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Крым, Парламент Великобритании, Российская аннексия Крыма, Джон Хоувелл.
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