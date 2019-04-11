В Британском парламенте пройдут дебаты по аннексии Крыма

Новости Украины: Дебаты "Российская аннексия Крыма" пройдут в Вестминстерском зале, их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

В британском парламенте 24 апреля состоятся дебаты относительно аннексии Крыма Россией. Об этом сообщается на сайте парламента Великобритании.

Как отмечается, дебаты "Российская аннексия Крыма" пройдут в 9:30 по местному времени в Вестминстерском зале. Их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

США и Великобритания ранее заявляли, что никогда не признают оккупацию Крыма и призывают мир не допустить легализации аннексии полуострова Россией.

Об этом представители этих двух государств заявили на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма.

Политический координатор представительства Великобритании при ООН Стивен Хикэй подчеркнул, что международное сообщество не только сохранит нынешние санкции, но и готова ввести дополнительные. Он выразил солидарность Британии с крымскотатарским народом.