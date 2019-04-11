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НАБУ допросит братьев Суркисов по подозрению в коррупции

НАБУ допросит братьев Суркисов по подозрению в коррупции
22:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В связи с подозрением в коррупции в украинской энергетики бизнесменов братьев Суркисов вызвали на допрос в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос заместителя председателя парламентской фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызвано на допрос лиц, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И., Суркиса Г., Суркиса И.", - сообщили в НАБУ.

Речь идет о расследовании, которое обнародовали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" 28 марта текущего года. Так, журналисты опубликовали записи телефонных разговоров председателя "ХК "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, Кононенко и братьев Суркисов.

Аудио свидетельствует о причастности братьев Суркисов и Крючкова к аферам с "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", которые обошлись Украине в более 1,4 млрд грн.

Судя по разговорам, в Крючкова регулярно давали указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам.

На отдельных аудиозаписях "Схем" зафиксирована, в частности, просьба от сожительницы Крючкова завезти деньги в офис братьям Суркисам в размере 600 тыс. долларов.

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Игорь Суркис, Григорий Суркис, НАБУ, Игорь Кононенко.
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