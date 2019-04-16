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Порошенко прокомментировал возвращение Крючкова

Порошенко прокомментировал возвращение Крючкова
08:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение в Украину бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова не связано в борьбой с коррупцией.

Возвращение в Украину бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Об этом Президент заявил в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос относительно экстрадиции из ФРГ Крючкова, которого подозревают в хищении денег облэнерго.

"Три года господин Крючков прятался по всему миру, начиная от Крыма и РФ, и заканчивая Германией, где он был задержан. За несколько недель до выборов он уходит и сдается немецким властям. За две недели до выборов он пишет заявление, что готов добровольно вернуться в Украину и дать показания, и дает интервью журналистам... Ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют... это предвыборные технологии штаба моего оппонента и его патрона господина Коломойского", - заявил Порошенко.

Он также спрогнозировал, что "завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале “1+1” на территории г-на Зеленского для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе".

Вместе с тем глава государства пообещал признать свою неправоту в случае, если подобный сценарий не реализуется.

Отвечая на вопрос относительно причастности партнера Игоря Кононенко к обвинениям в аферах в сфере энергетики, Порошенко отметил, что правоохранительные органы должны все объективно и непредвзято расследовать.

"В отношении Кононенко... сразу после выборов идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут. Если он виновен, он должен нести за это ответственность", - подытожил Порошенко.

Напомним, в штабе президента Украины Петра Порошенко заявляют, что билборды с надписью "Конец", исполненные в стилистике предвыборной агитации президента Украины Петра Порошенко, принадлежат фирме, которая связана с бизнесменом Игорем Коломойским. В некоторых областях Украины и в Киеве появились провокационные билборды в стилистике предвыборной кампании П.Порошенко. На бордовом фоне написано слово "Конец", а также изображен человек, уходящий за пределы борда.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Нардеп, Возвращение в Украину, Дмитрий Крючков.
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