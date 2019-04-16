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Березовец признал, что шутка о пожаре в Нотр-Даме была "за гранью"

Березовец признал, что шутка о пожаре в Нотр-Даме была "за гранью"
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский политолог Тарас Березовец признал, что шутка о пожаре Нотр-Дам-де-Пари была "за гранью", его потеря является трагедией для мировой культуры.

Политолог Тарас Березовец извинился за свою неудачную шутку о Нотр-Дам-де-Пари и удалил этот пост со своей страницы в соцсети. Об этом он написал в Facebook.

"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - подчеркнул политолог.

Он признал, что шутка была "за гранью". Но, по его мнению, она мало чем отличается от шуток "95 квартала". Тем не менее, отметил Березовец, президент Франции и посол в Украине "сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы".

"Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными? Мы живем в век интерпретаций и полуправды. Мое личное мнение остаётся лично моим, нравится оно вам или нет. Сейчас вам не запрещают читать и смотреть те или иные вещи. Нет, вам просто предлагают «правильную» интерпретацию. Вчера фабрика троллей Зеленского спустила на меня всех собак, размещая сотни совершенно идентичных постов одними словами в сотнях профилей. Действовали системно, нагло, открыто. Можете убедиться в этом сами. Уже совсем скоро с этой жесткой реальностью предстоит столкнуться любому из вас, кто посмеет высказать толику критики в адрес г-на Зеленского", - написал Березовец.

Посла Франции возмутила шутка Березовца о пожаре в Нотр-Дам

Как сообщалось, политолог Тарас Березовец прокомментировал пожар в Нотр-Даме, связав это с визитом в Париж шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Шутку осудила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. К этому моменту огонь потушен. В результате пожара разрушен главный шпиль собора высотой 96 м, однако основные конструкции, включая две башни и фасад, а также реликвии спасены и сохранены. Ущерб, причиненный огнем, водой, обвалом деревянных конструкций, пока не оценен, но, без сомнения, составит сотни миллионов евро. Прокуратура проводит расследование. Среди предварительных причин возгорания называют обстоятельства, связанные с проведением работ по реконструкции собора.

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Тарас Березовец, Шутка, Извинение, Пожар в Нотр-Дам-де-Пари.
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