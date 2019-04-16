Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко

Новости Украины: Бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ президента Петра Порошенко о его освобождении от должности.

Бывший глава Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко 15 апреля подал исковое заявление к ОГА и президенту Петру Порошенко о признании противоправным и отмене указа президента об его увольнении.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Судебная власть Украины".

Головко подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд в понедельник, 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым губернатор был уволен.

Кроме Порошенко, ответчиком по делу выступает Полтавская ОГА.

По делу уже назначен состав суда, но пока не определена дата рассмотрения.

Представлять интересы Головко в суде будет Кирилл Легких. Как сообщает местное издание "Полтавщина", Кирилл Легких является сыном Виктора Легких, бизнес-партнера Валерия Головко.