Второй тур выборов: В "Опоре" привели данные по явке избирателей

Новости Украины: Явка во втором туре президента Украины составила 61,6%.

Гражданская сеть "Опора" сообщает о явке во втором туре выборов президента Украины на уровне 61,6% с ошибкой выборки – 0,8% по состоянию на 20:00 воскресенья.

По данным "Опоры", явка в центре Украины составила 62%, на востоке – 61,4%, на юге – 60,2%, на западной Украине – 60,9%, отмечается на сайте "Опоры".

Явка по регионам дается с погрешностью 2,2%.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, прошло повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.