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Семья Гриба считает, что украинца можно вернуть только с помощью обмена

Семья Гриба считает, что украинца можно вернуть только с помощью обмена
16:13 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Семья украинского политзаключенного в России Павла Гриба надеется на его возвращение в Украину по обмену, так как на удовлетворение апелляции нет шансов.

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба рассказал, что семья надеется, что между Украиной и Россией произойдет обмен заложниками и украинский политзаключенный таким способом вернется домой. На удовлетворение апелляции на приговор семья украинского военнопленного не питает надежд.

Отец Гриба поделился, что до 29 апреля адвокату и лично заключенному Павлу Грибу дали время на ознакомление текста приговора. После этого, они намерены подавать апелляцию.

Короткую апелляционную жалобу защита подала в тот же день, когда суд в Ростове-на-Дону объявил приговор. По словам отца, Павел Гриб после оглашения приговора держится и "не падает духом". 

Напомним, 22 марта в Ростове-на-Дону прошло заседание суда, на котором украинца Павла Гриба приговорил к шести годам лишения свободы по обвинению  в "подстрекательстве к терроризму". После оглашения приговора он объявил голодовку в знак несогласия с решением суда, но вскоре прекратил ее из-за проблем со здоровьем. Известно также, что из-за осложнений у него начался цирроз печени и уже требуется операционное вмешательство.

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Украина, РФ, Апелляция, Обмен заложниками, Павел Гриб, Приговор суда РФ.
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