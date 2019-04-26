Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один

Новости Украины: Зеленский сказал, что не хочет говорить с Путиным один на один.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, и будет вести переговоры в рамках "нормандского формата".

Об этом рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции. Это - справедливое решение, поскольку такой формат составит для него защитный зонтик, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной", - сказал Квасьневский.

Квасьневский отдельно отметил, что в Украине состоялись честные и демократические выборы.

По его словам, Украина задала тренд оригинальности избирательной кампании, который подхватят другие.

На днях спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина.