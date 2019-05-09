Скачать
Четверг, 09.05.2019
Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Геращенко хочет ввести штрафы за уничтожение табличек о минах на Донбассе
Геращенко хочет ввести штрафы за уничтожение табличек о минах на Донбассе
Тоттенхэм на последней минуте обыграл Аякс и пробился в финал Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов будет английский финал
Легенда эстрадной музыки Любовь Успенская едет в Украину
Легенда эстрадной музыки Любовь Успенская едет в Украину

Экс-президент Польши дал советы для Зеленского

Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Александр Квасьневский рассказал о первых шагах на посту президента.

Владимир Зеленский сейчас должен сосредоточиться на формировании команды из людей, которые вызывают доверие, создании в парламенте своей фракции после выборов и попытке достичь успехов в переговорах с РФ об освобождении политзаключенных и военных.

Такие советы избранному президенту Зеленскому в интервью Укринформу обнародовал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"Прежде всего, он должен создать свою команду. Важно, чтобы ответственные должности заняли люди, вызывающие доверие. Необходимо, чтобы не было ситуации, когда в его ближайшем окружении появляются люди, обосновывающие тезис, например, что он находится под влиянием Коломойского", - подчеркнул Квасьневский.

Он добавил, что Зеленский должен быть президентом, который будет независимым от внешних воздействий.

Вторым важной делом он назвал парламентские выборы.

"Я думаю, что выборы пройдут по плану, в конце октября, то есть досрочных выборов не будет. Зеленский выставит на них свою команду и получит много голосов поддержки. Не знаю, наберет ли его фракция большинство, но будет близка к этому показателю. Но опять же - это не должны быть случайные люди, которыми можно будет управлять в парламенте", - подчеркнул экс-президент РП.

Очередным важным делом для президента Зеленского он назвал освобождение украинских заключенных в Донецке и Луганске, моряков, находящихся в Москве и других украинских политзаключенных.

"Этого Зеленский сам не сделает, а должен иметь сильную поддержку Европы и мира и немного понимания со стороны России. Он также должен продолжать необходимые реформы. После парламентских выборов он должен сформировать коалицию и правительство", - подчеркнул Квасьневский.

Бывший президент Польши подчеркнул, что настоящие испытания - все еще перед Зеленским.

"Он еще до конца не осознает, как функционирует эта политическая система. Я много лет был в центре этих событий и могу сказать президенту Зеленскому: смеяться из политики проще, чем ее делать", - отметил Квасьневский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Александр Квасьневский, Владимир Зеленский, Первые шаги на посту президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
02 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
03 Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе
04 Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри
05 Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
Медики назвали ряд советов, как сделать питание здоровее
Медики назвали ряд советов, как сделать питание здоровее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь