Экс-президент Польши дал советы для Зеленского

Новости Украины: Александр Квасьневский рассказал о первых шагах на посту президента.

Владимир Зеленский сейчас должен сосредоточиться на формировании команды из людей, которые вызывают доверие, создании в парламенте своей фракции после выборов и попытке достичь успехов в переговорах с РФ об освобождении политзаключенных и военных.

Такие советы избранному президенту Зеленскому в интервью Укринформу обнародовал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"Прежде всего, он должен создать свою команду. Важно, чтобы ответственные должности заняли люди, вызывающие доверие. Необходимо, чтобы не было ситуации, когда в его ближайшем окружении появляются люди, обосновывающие тезис, например, что он находится под влиянием Коломойского", - подчеркнул Квасьневский.

Он добавил, что Зеленский должен быть президентом, который будет независимым от внешних воздействий.

Вторым важной делом он назвал парламентские выборы.

"Я думаю, что выборы пройдут по плану, в конце октября, то есть досрочных выборов не будет. Зеленский выставит на них свою команду и получит много голосов поддержки. Не знаю, наберет ли его фракция большинство, но будет близка к этому показателю. Но опять же - это не должны быть случайные люди, которыми можно будет управлять в парламенте", - подчеркнул экс-президент РП.

Очередным важным делом для президента Зеленского он назвал освобождение украинских заключенных в Донецке и Луганске, моряков, находящихся в Москве и других украинских политзаключенных.

"Этого Зеленский сам не сделает, а должен иметь сильную поддержку Европы и мира и немного понимания со стороны России. Он также должен продолжать необходимые реформы. После парламентских выборов он должен сформировать коалицию и правительство", - подчеркнул Квасьневский.

Бывший президент Польши подчеркнул, что настоящие испытания - все еще перед Зеленским.

"Он еще до конца не осознает, как функционирует эта политическая система. Я много лет был в центре этих событий и могу сказать президенту Зеленскому: смеяться из политики проще, чем ее делать", - отметил Квасьневский.