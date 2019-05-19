Евгений Марчук завершил деятельность в ТКГ

Новости Украины: Марчук прекратил деятельность в Минском процессе.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

Об этом он сообщил в воскресенье в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, поделилась мыслями о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.