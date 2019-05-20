Зубко уверен, что решение о роспуске Рады не повлияет на работу Кабмина

Новости Украины: Министр регионального развития Украины Геннадий Зубко заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады не повлияет на работу Кабинета министров.

Политическое заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влияет на работу Кабинета министров, отмечает вице-премьер-министр – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Кто бы ни делал каких призывов, это политический вопрос, потому что он никак не влияет на реальный ход вещей. Я хотел бы призвать всех: чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев, понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты", - сказал Зубко после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, комментируя его призыв к членам правительства уйти в отставку.

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР. Новому президенту присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств.

В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. До этого президент призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.