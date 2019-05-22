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Зубко: Бороться нужно за результат, а не за кресло

Зубко: Бороться нужно за результат, а не за кресло
12:32 Сегодня Телеграф Фото: decentralization.gov.ua

Новости Украины: Геннадий Зубко подчеркнул, что борьба должна быть не за кресло, а за результат, который удалось достичь за 5 лет работы.

Об этом Вице-премьер-министр - Министр регионального развития заявил во время эфира на одном из украинских каналов.

Бороться за результат, который ты достиг за 5 лет, а для меня это: децентрализация, количество созданных общин, построенных объектов, детских садов и школ, качественные дороги и освещение, развитая инфраструктура, амбулатории - это и есть ответственность", - сказал Геннадий Зубко.

В то же время Глава ведомства сравнил сегодняшнюю ситуацию с переходом реки, где подчеркнул, что "останавливаться на полпути опасно, нужно двигаться вперед". Он отметил, что важно продолжать путь по тем реформам, которые были запущены на протяжении последних пяти лет.

Во время своего спича чиновник также отметил ряд достижений Правительства, среди которых европейская интеграция, осуществление евродиректив по вопросам децентрализации, снижение государственного регулирования и внедрение проектов по энергоэффективности, а также снижение налогового давления на зарплату.

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По мнению Министра, этого не достаточно. Но подобные шаги стали самыми лучшими и динамичными в развитии страны. Кроме затронутых пунктов о достижения Правительства Геннадий Зубко вспомнил и о том, что может нарушить выстроенную базу в развитии Украины. "Движение вперед и реформы ставить под угрозу очередной турбулентностью в государстве нельзя ни при каких обстоятельствах. Мы должны двигаться эволюционным путем, потому что наша стратегия ясна: вступление в ЕС и НАТО, утверждение нового качества жизни людей", - сказал Глава Минрегионразвития.

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ЕС, НАТО, Реформы, Развитие, Министр, Ведомство, Регион, Зубко, Минрегионразвитие, Директивы.
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