Зеленский выдал указ о назначении Пристайко замом главы АП

Новости Украины: Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко назначен заместителем Богдана.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента.

Соответствующий указ №317/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

21 мая Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины. При этом он отметил, что от имени Министерства иностранных дел помогает переходной команде Зеленского в проведении эффективных международных встреч нового президента.

В тот же день Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины, однако позже он исчез с президентского сайта. По данным СМИ, Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. 22 мая Зеленский отменил указ о ее назначении замглавы АП.

Напомним, статус должности главы Администрации Президента по закону о госслужбе не имеет значения, ведь Закон об очистке власти четко называет эту должность, напомнили в среду в Минюсте.

Кроме этого, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в среду договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев.