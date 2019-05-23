НАПК нашло конфликт интересов в Госслужбе занятости

Новости Украины: НАПК внесло предписание и.о. председателя Государственной службы занятости Валерию Ярошенко.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание и.о. председателя Государственной службы занятости Валерию Ярошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Внесено предписание в.и.о. Председателя Государственной службы занятости Валерию Ярошенко в отношении директора Сумского областного центра занятости Владимира Пидлисного, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного прямым подчинением его сына, который является работником Сумского городского центра занятости", - говорится в сообщении.

Также национальное агентство внесло предписание секретарю Украинского городского совета Обуховского района Киевской области (временно осуществляет полномочия Украинского городского головы) Татьяне Кучер по устранению нарушения требований части второй статьи 58 Закона Украины "О предотвращению коррупции" путем досрочного прекращения полномочий секретаря Украинского городского совета без прекращения полномочий депутата совета и освобождении от соответствующей должности.

В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Как сообщалось, 17 мая Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко за "откаты" при строительстве объектов социального назначения.

20 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн для Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.