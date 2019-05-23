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Минюст готовится провести люстрационную проверку АП Зеленского

Минюст готовится провести люстрационную проверку АП Зеленского
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Минюст запросил у администрации президента информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП.

Министерство юстиции Украины запросило у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента", - написал Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

"Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта", - отметил Петухов.

Он также сообщил, что с целью проверки выполнения закона о люстрации, Минюст запрашивает информацию относительно новоназначенных руководителей Администрации президента.

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В письме, фотокопию которого Петухов обнародовал на совей странице в соцсети, Минюст просит АП предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию относительно начала проведения проверки, предусмотренной законом (законом об очищении власти – ред.) относительно: главы Администрации президента Андрея Богдана, первого замглавы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.

В Минюсте напоминают о необходимости соблюдения норм закона об очищении власти и ожидают сообщения о результатах рассмотрения своего письма в течение 10 лет.

"Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил Петухов.

В Минюсте напоминают о необходимости соблюдения норм закона об очищении власти и ожидают сообщения о результатах рассмотрения своего письма в течение 10 дней.

Как сообщалось, накануне, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

Как сообщалось, новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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Министерство юстиции, Минюст, люстрация, Сергей Петухов, Администрация Зеленского.
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