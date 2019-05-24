Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана

Новости Украины: Экс-переводчику Владимира Гройсмана продлили арест на два месяца.

Голосеевский райсуд Киева 23 мая на два месяца продлил арест экс-переводчику премьер-министра Украины Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Срок ареста Ежова заканчивался 3 июня, и прокурор Игорь Крынин в связи с этим подал ходатайство о продлении содержания под стражей.

Он обосновал такую меру тем, что на свободе подсудимый, по его мнению, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Прокурор заявил, что Ежов может сбежать в Россию, поскольку раньше часто туда выезжал, а российские спецслужбы якобы планировали оформить ему гражданство.

Адвокат Валентин Рыбин возразил против удовлетворения ходатайства. По его словам, Ежов обвиняется в совершении конкретных действий – в том, что он пересылал по электронной почте материалы о работе правительства сотруднику российской разведки по имени Александр. Однако, по мнению защитника, в ходе судебного следствия прокуратура не смогла доказать то, что документы, которые якобы пересылал Ежов, могли навредить Украине, и то, что они адресовались именно российскому разведчику. Поэтому, как считает адвокат, нет никаких оснований держать его клиента в СИЗО.

Сам Ежов в своем выступлении выразил протест в связи с тем, что заседания в его деле происходят очень редко, и на них не рассматривается ничего, кроме продления ареста. По его словам, заявления прокурора о том, что на свободе он может продолжить совершать преступление являются абсурдными, поскольку он давно не работает переводчиком премьера, а Владимир Гройсман вообще подал в отставку. Вместе со своим адвокатом Ежов попросил суд отпустить его из-под стражи.

Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату, после чего огласил решение – удовлетворить ходатайство прокурора. Судья Елена Первушина, которая председательствовала на заседании, обосновала свое решение тем, что статья, инкриминируемая Ежову, является особо тяжкой и не предусматривает другой меры пресечения. При этом судья признала, что во время суда риски пребывания обвиняемого на свободе действительно уменьшились, но не насколько, чтобы освободить его из-под стражи. Арест Ежову был продлен до 21 июля. 23 мая суд снова не успел рассмотреть ничего, кроме меры пресечения. Следующее заседание по делу запланировано на 2 июля.

СБУ задержала личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова 20 декабря 2017 года. С тех пор он находится под арестом. Против Ежова открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса – государственная измена.

По версии следствия, переводчик был завербован российскими спецслужбами во время поездки в Санкт-Петербург в июне 2017 года. СБУ и военная прокуратура считает, что он посылал в разведуправление России по электронной почте закрытую информацию о работе правительства Украины и его главы Владимира Гройсмана. В августе 2018 года дело Ежова начал рассматривать Голосеевский районный суд Киева.

Сам переводчик не признает вины и заявляет, что дело против него является политически мотивированным. Он подтверждает, что отправлял информацию о деятельности премьер-министра на электронную почту, указанную в обвинительном акте, но говорит, что она не принадлежит представителям российских спецслужб.