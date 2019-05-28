Бурбак ожидает от Зеленского экономическую программу и программу сотрудничества

Новости Украины: "Народный фронт" призывает президента Украины Владимира Зеленского представить экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ.

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента во вторник, 28 мая, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом представить свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, Максим Бурбак в Верховной Раде отметил, что разговоры о дефолте в Украине недопустимы. Он напомнил, что сейчас 2019 год, когда экономика Украины благодаря усилиям пост-майданных правительств демонстрирует положительную динамику.

Глава фракции "Народный фронт" напомнил, что 5 лет назад Виктор Янукович и его окружение ограбили страну и скрылись в направлении Ростова. Это привело к тому, что Россия напала на Украину, оккупировала Крым и "зажгла огнем" восток Украины. Именно в тот момент страна находилась на грани дефолта.

Более того, он процитировал слова Арсения Яценюка, который в 2014 году занимал пост премьер-министра Украины. Тогда, он заявил, что Аргентина объявила дефолт, а Украина - нет и не объявит. В 2014 году на Казначейском счету было 108 тысяч гривен, 73 миллиарда долларов долгов, которые достались Арсению Яценюку от предыдущих премьеров. Когда же Яценюк покинул должность, в казне тогда было 90 миллиардов гривен и уменьшенные долги на 7 миллиардов долларов. Премьер провел реструктуризацию, списал часть долгов и остановил дефолт.

Бурбак подчеркнул, что дефолт – это банкротство Украины и каждого гражданина. Это не только повлечет за собой отказ от обязательств украинского государства, но и к стремительному падению курса гривны, инфляции более 10 тысяч процентов, как это произошло в 1990-х годах и более того, к безработице в стране.

Поэтому, глава "Народного фронта" считает, что власть должна профессиональными решениями предотвращать банкротство страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

Бурбак напомнил Зеленскому, что с приходом к власти, приходит политическая ответственность за страну. Именно поэтому его фракция и настаивает на представлении четкой экономической программы стабильности и развития, развернутого плана усиления страны вместо разговоров о "дефолте".