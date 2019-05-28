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"Народный фронт" может отказаться от выборов в Раду

"Народный фронт" может отказаться от выборов в Раду
15:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Политическая сила "Народный фронт" не успевает переформатироваться перед выборами в Раду.

Партия «Народный фронт» продолжает обсуждения своего политического будущего накануне внеочередных парламентских выборов и пока не определилась, пойдет ли на выборы и в каком формате. Об этом сообщил председатель фракции Максим Бурбак, передает корреспондент.

По его словам, «Народный фронт» еще не определился с форматом на будущих выборах. Кроме этого, Арсений Яценюк не намерен идти по мажоритарному округу, а переговоры экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым все еще в процессе.

Бурбак напомнил, что активная фаза избирательной кампании стартует только через две недели, и внутри «Народного фронта» не успевают произойти изменения. По его словам, указ Зеленского о роспуске Верховной Рады является антиконституционным, а выборы должны пройти в октябре.

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Не успеваем переформатироваться, но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - пояснил глава фракции.

Комментируя падение рейтингов партии, Бурбак заявил, что это является следствием активного участия в 5-летней коалиции, поэтому партия и подверглась жесткой критике.

Напомним, "Народный фронт" призывает президента Украины Владимира Зеленского представить экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ.

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Выборы, Максим Бурбак, Александр Турчинов, СНБО, Внеочередные выборы, Народный фронт.
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