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Министры Главы МИД Германии и Франции в Киеве встретятся с Зеленским

Министры Главы МИД Германии и Франции в Киеве встретятся с Зеленским
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Министры иностранных дел Германии и Франции посетят Украину в середине неделе 30 мая и проведут встречу с Президентом Украины.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществит визит в Украину в четверг, 30 мая.Об этом сообщила в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Министр иностранных дел Маас завтра совершит визит в Украину и вместе с французским министром Жаном-Ивом Ле Дрианом встретится с Президентом Украины Зеленским", - сказала Адебар.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель, подтвердила пресс-служба президента.

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Киев, Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас.
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