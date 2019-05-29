Министры Главы МИД Германии и Франции в Киеве встретятся с Зеленским

Новости Украины: Министры иностранных дел Германии и Франции посетят Украину в середине неделе 30 мая и проведут встречу с Президентом Украины.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществит визит в Украину в четверг, 30 мая.Об этом сообщила в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Министр иностранных дел Маас завтра совершит визит в Украину и вместе с французским министром Жаном-Ивом Ле Дрианом встретится с Президентом Украины Зеленским", - сказала Адебар.

У четвер до Києва прибуде з візитом Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Danke @HeikoMaas @AuswaertigesAmt https://t.co/Efaf5H4A3Z — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 мая 2019 г.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель, подтвердила пресс-служба президента.