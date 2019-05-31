Убийство Гандзюк: Суд смягчил меру пресечения Мангеру

Новости Украины: Фигурант дела Гандзюк Мангер по решению суда может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Шевченковский районный суд Киева разрешил председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

"Мера пресечения Мангеру продлена до 1 июля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генеральной прокуратуре Украины в пятницу.

При этом в ведомстве отметили, что суд несколько ослабил условия меры пресечения - Мангер может перемещаться с электронным браслетом в пределах Херсонской области.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке указал, что Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом.

Его также обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют покидать пределы Украины.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

24 апреля 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

В конце мая Мангер сообщил, что полиграф показал его непричастность к убийству Гандзюк, но в Генпрокуратуре заявили, что результаты прохождения полиграфа не могут быть приняты во внимание следствием.