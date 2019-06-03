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Президент Украины посетил концерт Монатика в сопровождении секьюрити

Президент Украины посетил концерт Монатика в сопровождении секьюрити
13:36 Сегодня Телеграф Фото:Instagram

Новости Украины: Концерт Монатика собрал аншлаг на Олимпийском, на стадионе присутствовал не только Владимир Зеленский, но и Михеил Саакашвили и другие звезды.

В субботу, 1 июня, певец Дима Монатик сделал то, к чему готовился в течение года - собрал полный НСК "Олимпийский". С новым шоу "Love It Ритм" артист дал свой первый концерт такого масштаба.

Певец выложил фотографии с подготовки к масштабному концерту. 

 
 
 
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Всех с первым, самым ритмичным днём лета!!! Ждём всех и лично каждого!!! #LoveItРитм #Live #Stadium #Show

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Среди VIP-гостей были не только почти все звезды шоубиза, но и президент Владимир Зеленский, глава АП Андрей Богдан и даже бывший президент Грузии Саакашвили, который недавно вернулся в Украину.

Шоу продолжалось 2:00, а после было афтепати, на которое также остался Саакашвили.

Зеленского на концерте сопровождали секьюрити. Владимир был по-простому - в джинсах и футболке. В вип-ложе Зеленского были также его друзья и соратники - Елена Кравец и Андрей Богдан.

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Концерт, НСК Олимпийский, Владимир Зеленский, Дима Монатик, Монатик.
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