Президент Украины посетил концерт Монатика в сопровождении секьюрити

Новости Украины: Концерт Монатика собрал аншлаг на Олимпийском, на стадионе присутствовал не только Владимир Зеленский, но и Михеил Саакашвили и другие звезды.

В субботу, 1 июня, певец Дима Монатик сделал то, к чему готовился в течение года - собрал полный НСК "Олимпийский". С новым шоу "Love It Ритм" артист дал свой первый концерт такого масштаба.

Певец выложил фотографии с подготовки к масштабному концерту.

Среди VIP-гостей были не только почти все звезды шоубиза, но и президент Владимир Зеленский, глава АП Андрей Богдан и даже бывший президент Грузии Саакашвили, который недавно вернулся в Украину.

Шоу продолжалось 2:00, а после было афтепати, на которое также остался Саакашвили.

Зеленского на концерте сопровождали секьюрити. Владимир был по-простому - в джинсах и футболке. В вип-ложе Зеленского были также его друзья и соратники - Елена Кравец и Андрей Богдан.