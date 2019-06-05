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Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами

Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами
10:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими коллегами в Брюсселе ситуацию на Донбассе, где погибли трое бойцов ВСУ и еще столько же ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что усиленные обстрелы украинских позиций на Донбассе на протяжении вторника и ночи среды, вследствие чего трое бойцов ВСУ погибли и еще трое были ранены, является открытой демонстрацией России возможности обострения конфликта, что станет предметом его обсуждения с европейскими коллегами в Брюсселе

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены… Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров (ТКГ – прим. ред) в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Он также выразил соболезнования семьям погибших украинских военнослужащих и поделал скорейшего выздоровления раненным.

Как сообщалось, по данным пресс-центра операции Объединенных сил 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм. Враг также обстреливал украинских военных из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое получили ранения.

Украина понесла потери на Донбассе: погибли два бойца ВСУ, еще трое ранены

Помимо этого с начала суток по 7.00 среды, 5 июня, боевики четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из РГП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие этих обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Брюссель, Президент Украины, Обсуждение, Владимир Зеленский, Ситуация на Донбассе, европейские коллеги.
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