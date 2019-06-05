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Среда, 05.06.2019
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СМИ: Съезд партии экс-президента Украины состоится в воскресенье

СМИ: Съезд партии экс-президента Украины состоится в воскресенье
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На съезде решат вопрос с партийным списком кандидатов в народные депутаты, кандидаты попадут в партийный список по результатам праймериз.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда в воскресенье, 9 июня, на котором определится с предвыборным списком на парламентские выборы.

""Евросолидарность" соберётся на второй этап съезда 9 июня" - сообщил источник в партии.

По словам собеседника, съезд определится с партийным списком кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщалось, кандидаты попадут в партийный список по результатам праймериз, которые проводит общественная организация "Справа громад".

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Первый этап съезда "Европейской солидарности" прошёл 31 мая, на нем был избран лидером партии пятый президент Украины Петр Порошенко.

Досрочные выборы народных депутатов состоятся 21 июля.

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Украина, Петр Порошенко, БПП, Европейская солидарность.
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